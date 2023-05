La mandataria lo manifestó durante la inauguración de un refugio hogar en Viedma con los medios de la ciudad.

“Es muy bueno que muchos queramos comprometernos en la desafiante tarea de ser intendente de una ciudad. Vamos a seguir dialogando en el espacio de Juntos Somos Río Negro en la búsqueda de acuerdos. Se está dialogando mucho y muy bien. El resultado dependerá de todos”, dijo Carreras.

“No voy a competir en las internas, se está avanzando en el armado de listas. Veremos qué pasa, pero a mi casa no me voy, salvo que me ganen. Voy a ser candidata”, finalizó la gobernadora de Rio Negro.