«Vamos a trabajar con fuerza para que en 2027 las ideas de la libertad también gobiernen Viedma»

Así lo expresó el vicepresidente del partido de la Libertad avanza en Rio Negro el abogado Damián Torres, luego de la elección de este domingo donde Lorena Villaverde salió segunda para ser senadora desde el 10 de diciembre.

En comunicado de prensa y redes sociales, Torres publicó: «Como vicepresidente del Partido La Libertad Avanza de Río Negro, quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los rionegrinos que confiaron en nuestro espacio político y en el liderazgo del presidente de la Nación.

Estamos felices y orgullosos de que nuestra provincia hoy cuente con un senador y dos diputados nacionales que representan las ideas de la libertad.

Esta elección dejó un mensaje muy claro: las campañas sucias y sin propuestas son prácticas del pasado, que el electorado ha decidido dejar atrás.

Junto a Villaverde Lorena construiremos una Libertad Avanza en Río Negro, abierta y participativa, donde serán bienvenidos todos aquellos que quieran abrazar las ideas de la libertad en nuestra provincia.

Como partido de gobierno nacional, asumiremos el compromiso de trabajar en todas las soluciones posibles desde la gestión y desde el Congreso para mejorar la vida de los rionegrinos, en diálogo permanente con los municipios y con el gobierno provincial.

Quiero agradecer profundamente a todos los integrantes del partido que trabajaron incansablemente, a los fiscales de toda la provincia, a los apoderados, y a nuestro jefe de campaña nacional, Julián Goinhex, por el trabajo excepcional realizado.

Tampoco puedo dejar de mencionar a nuestros hermanos de Neuquén: ¡felicitaciones Nadia Marquez, Pablo y todo el equipo allí! Juntos, entre Río Negro y Neuquén, trabajaremos para consolidar un bloque patagónico fuerte, que defienda con convicción las ideas de la vida, la libertad y la propiedad.

Quiero hacer un reconocimiento especial a todo nuestro equipo de Viedma Aluhé Pailemán, mi ciudad, y a cada uno de los votantes, por el enorme acompañamiento y respaldo recibido.

Por último, reafirmamos un compromiso: vamos a trabajar con fuerza para que en 2027 las ideas de la libertad también gobiernen Viedma.

Damián Torres

Vicepresidente – La Libertad Avanza Río Negro»