UPCN sostiene que en el ámbito del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo debe incluirse la discusión salarial

“Se difundió en medios información que habla de “aprobación de los artículos que regulan la jornada laboral, horas extras,etc” en la reunión del lunes, cuando solamente se inició el debate sobre un texto de encuadre acerca de ‘partes, ámbito y principios’ que conformarían el Convenio Colectivo deTrabajo.

“En esta primera reunión luego de la aprobación de la ley, el gobierno planteó en un documento preliminar (al que UPCN no había tenido acceso previo) los títulos que encuadran la generalidad del CCT, pero no se avanzó sobre contenidos específicos de esos títulos y, por supuesto, aún no hubo instancia de votación y por tanto no se aprobó ningún punto”, dijo Héctor Barrionuevo, uno de los representantes de UPCN en la comisión.

Por otro lado y en torno a las incumbencias del Convenio, “nuestro sindicato sigue sosteniendo que este debe ser un espacio donde se incluya también el tema salarial. “El marco de un convenio colectivo de trabajo es muy importante para el encuadre y defensa de derechos y el salario es uno de ellos. La Ley dejó afuera un tema tan importante para el trabajador como lo es la discusión salarial, cuestión determinante en la invulnerabilidad de los derechos laborales” destacó Mónica Miranda, también representante de UPCN en la comisión, quien instó a los legisladores a que “revisen la ley aprobada y generen las modificaciones para incluir el tema salarial dentro de los que se traten en ese ámbito”.

Desde la UPCN también queremos remarcar que no vamos a aprobar ningún artículo del CCT sin antes hacer un análisis profundo de los contenidos, ya que creemos que un convenio colectivo de trabajo es un mecanismo que le confiere a los trabajadores la representación generalizada más amplia que se pueda pensar y, por ende, la protección más perfecta que se les pueda dar. A eso nos abocaremos desde este sindicato mayoritario.