UPCN solicitó que el Gobierno convoque a reunión del Consejo de la Función Pública para una mejora salarial

El propio Juna Cralos Scalesi le envió una nota solicitando la reunión a la secretaria del Consejo de la Función Pública Tania Lastra..

En la nota el Secretario General de UPCN Seccional Rio Negro, le solicita formalmente la convocatoria a una reunión del Consejo de la Función Pública en el transcurso del presente mes de agosto.

Dicha solicitud se fundamenta en el hecho de que el acuerdo salarial actualmente vigente tiene como último mes de aplicación el mes de agosto. En este sentido, resulta prioritario que el Consejo se reúna a la brevedad con el objetivo de discutir una posible recomposición salarial que entre en vigencia a partir de septiembre, atendiendo a la situación económica actual que afecta de manera significativa el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público.

Los trabajadores esperan con expectativa que se avance en un nuevo acuerdo que contemple la pérdida de poder adquisitivo registrado en los últimos tiempos y que permita recuperar, el ingreso real frente a la inflación y el aumento del costo de vida.

Agradeciendo desde ya su atención y quedando a la espera de una pronta convocatoria, saludo a Ud. Atentamente.