UPCN se movilizará este jueves en rechazo «ante la escasa propuesta salarial» del Gobierno

UPCN Río Negro declara el Estado de Alerta y convoca a todos los trabajadores estatales a una movilización ante la insuficiente oferta salarial.

Juan Carlos Scalesi, titular de UPCN (Archivo)

«Tras un exhaustivo análisis realizado en la reciente reunión de nuestros Delegados de Base, se ha resuelto declarar el estado de alerta ante la escasa propuesta salarial presentada por las autoridades provinciales», expresó el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.

Esta contundente decisión se fundamenta en el sostenido y alarmante deterioro del poder adquisitivo que afecta a los trabajadores del sector público, así como en la ausencia de respuestas que realmente se adecúen a las necesidades urgentes de los trabajadores.

Desde nuestra organización sindical, advertimos de manera categórica que no convalidaremos ninguna propuesta del gobierno provincial que profundice la precarización y el deterioro de las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores estatales.

En este marco de defensa de los derechos de los trabajadores del Estado y ante la grave situación salarial que atravesamos, sumado al rechazo unánime de este Sindicato a la oferta propuesta por el gobierno, convocamos a todos los compañeros y compañeras a movilizar el día Jueves 18 de septiembre, lugar de concentración en calle Alem 240 de esta Ciudad a las 10:30 hs.

Marchamos juntos el 18 de septiembre por nuestros derechos y nuestra dignidad!







