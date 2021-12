UPCN rechazó la propuesta salarial del Gobierno

El Secretario General Juan Carlos Scalesi con una breve bienvenida y luego de un minuto de silencio en conmemoración de los compañeros perdido por la pandemia, continuó expresando “tanto como trabajadores publicos como dirigentes gremiales estamos muy concientes de que los salarios no alcanzan, mes a mes notamos como disminuye la capacidad de compra. La dificultad que tenemos con el gobierno es la falta de sensibilidad y valorizacion de la labor de los y las agentes del estado provincial, este es un gobierno que no tiene respeto por las mayorias, utiliza a su conveniencia no solo los recursos del estado, el dinero de los rionegrinos, sino que ademas no es democrático; Tres gremios integran la discusión salarial estatal y sin embargo con dos de ellos rechazando las rebajas salariales, la patronal de todos modos cree que con la aprobación del gremio minoritario alcanza para aplicarlo. Nos preguntamos ¿Donde viven nuestros gobernantes? ¿De que se ocupan si no es de las necesidades de las y los trabajadores?.

La falta total de compromiso y el abuso de poder la podemos demostrar no solo por la compra de voluntades de un gremio que no representa a los trabajadores, sino además con el mejor ejemplo de esto que es el debate de la ley del Convenio Colectivo de Trabajo, en el cual este gobierno se niega a que la discusión salarias se lleve a cabo en ese marco, siendo el tema salarial junto con las condiciones y medio ambiente de trabajo el principio fundamental de la misma. Ademas se le dio tratamiento al ingreso a planta permanente, la Cra Miranda Monica miembro de la Comisión Ejecutiva Central participo de la primera reunión, como ya hemos comunicado se informa que los exámenes seran en el mes de marzo y el acceso a los materiales sera a partir del 21 a través de la plataforma del ipap, para nuestros afiliados estaremos entegando los manuales de estudio impresos y capacitaciones presenciales en nuestras delegaciones.Tambien se analizó la propuesta del gobierno, que ofrecio un 3% pagadero con los haberes de febrero, y luego del debate, se concluyo en un profundo rechazo a la propuesta salarial ya que dentro de este año los trabajadores recibiremos un aumento real del 40 % con una inflacion del 52%. Una vez mas este gobierno sigue promoviendo la pobreza de las familias trabajadoras que no solamente deben afrontar las consecuencion de la pandemia sino tambien la injusticia social.

“Este sindicato lucha por una sociedad mas justa, por trabajadores economicamente libres con la inmensa responsabilidad de representacion mayoritaria”.