UPCN rechazó la oferta salarial y solicita que se modifique el bono ofrecido a los estatales

Por intermedio de una nota enviada a la secretaria de la Función Pública Tania Lastra UPCN le informó que el plenario general de delegados y colaboradores llevado a cabo el día 15 de octubre, analizó la propuesta salarial presentada en la última reunión del Consejo de la Función Pública y decidió rechazar la misma.

Desde UPCN «consideramos que el bono, no responde de manera adecuada a los reclamos planteados permanentemente desde este sindicato y por los trabajadores, ni se integra de forma justa y sostenible al esquema salarial vigente.

«En este sentido, solicitamos una recomposición de un porcentaje del 50% aplicado en 2 cuotas iguales de 25% cada una, la primera para el mes de octubre y la segunda en noviembre; sobre el salario básico no remunerativo, a fin de que represente una mejora más equitativa y que contemple el impacto sostenido en el poder adquisitivo de los trabajadores», expresa el gremio.

En la nota UPCN le dice la Función Pública que espera una respuesta que contemple esta modificación, a fin de continuar el diálogo y alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes.