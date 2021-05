UPCN levanta la carpa instalada frente a la Casa de Gobierno

En el comunicado UPCN expresó,”la lucha de nuestro sindicato por reclamo salarial no se detiene hasta no recibir una propuesta que reconozca el deterioro sufrido en nuestros salarios durante cuarenta meses, hasta que haya señales que indiquen la voluntad del gobierno de iniciar una recuperación salarial. Y esto no es una amenaza, es un grito desesperado de miles de compañeros y compañeras sumidos en la pobreza, aún con trabajo, con sueldos que rondan los 40.000 pesos y gastos mensuales que los duplican.

Iniciamos esta semana con dos días de asamblea de dirigentes de la UPCN, mientras continuamos con los reclamos por recomposición salarial en distintos lugares de la provincia. En el medio de la semana el gobierno anunció un ingreso a planta permanent de los compañeros contratados en este último tiempo, una de las solicitudes que llevamos a la última reunión de la Mesa de la Función Pública.

En la asamblea de dirigentes de inicios de semana, se decidió de forma unánime levantar la carpa instalada frente a la Casa de Gobierno y continuar con las medidas de reclamo que se organizan en las distintas localidades. La carpa, que inicialmente iba a estar una semana, se extendió por cuarenta días como símbolo de dignidad, lucha y unidad, hizo visible la situación de los salarios de los agentes de la Administración Pública de Río Negro a toda la sociedad y le demostró al gobierno que las y los trabajadores afiliados a este sindicato no vamos a claudicar en nuestro reclamo, porque es justo, porque son miles los compañeros y compañeras que apenas pueden sobrevivir con salarios cada vez más alejados del costo de vida y de la canasta de alimentos.

Como decimos de manera reiterada, el deterioro de los salarios es algo que viene desde antes de la crisis sanitaria que lo fue profundizando hasta llegar a extremos insostenibles para muchas familias de trabajadores. El contexto de pandemia que se agrava dificulta más el reclamo, pero seguiremos llevando la lucha en todo lugar y tiempo que sea posible y que no comprometa la salud de ningún compañero ni compañera. Seguiremos hasta que se abran los espacios de escucha real, hasta que el gobierno priorice a sus trabajadores, sus salarios y su dignidad”.