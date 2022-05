UPCN le pide a la Gobernadora, “lugar en su agenda para reunirse con nuestros dirigentes”

En la nota enviada a la gobernadora dice: “UPCN es un gremio integrado por dirigentes que históricamente proclamamos como uno de nuestros fines contribuir a sostener la institucionalidad democrática y en este sentido creemos que el dialogo abierto, participativo e inclusivo es la variable para que pueda llevarse a cabo.

Para que quede claro, cada vez es más difícil vivir cuando vemos como sistemáticamente se destruye nuestro salario pero, no vamos a renunciar y no vamos a descansar hasta que la voz de los trabajadores sea verdaderamente escuchada por su gobierno.

La instamos a que al menos por una vez en su gobierno se pueda dar una discusión realista, abierta e inclusiva y no sesgada por un afair político. Que podamos hablar de las cosas importantes que hoy complican a los trabajadores, condiciones que han sido explicadas en muchas ocasiones a sus ministros en forma particular y parece ser que no les llegan y si es así no las leen o no les importa.

Entre varios problemas, uno que a nosotros nos importa es que el peso cada día vale menos, que la luz, el transporte, los alquileres, los medicamentos, los alimentos, la indumentaria, etc, son cada día más caras; paralelamente el salario es cada día más barato.

Fíjese Sra. Gobernadora que en lo que va del cuatrimestre llegaremos a superar el 20% de inflación, cuando los trabajadores hemos recibido solamente el 10% contando lo acordado en mesa de negociación pasada. Nos preguntamos cual será la propuesta que nos tiene reservada el gobierno para la reunión que se llevara a cabo el viernes, según Usted informo en medios públicos y que no ha llegado a nuestro gremio oficialmente.

En vistas que no hay una propuesta clara, nosotros reclamamos y solicitamos acordar el pago del 10% que nos esta faltando para estar equilibrados a los índices de inflación, independientemente de lo ya acordado para el semestre.

Sabe bien y se lo hemos demostrado en muchas ocasiones que somos un gremio abierto al diálogo pero todo tiene un límite, le proponemos que nos incluya de manera real en la discusión de los temas que atañen a los trabajadores estatales. No nos falte más el respeto a nosotros como organización gremial y por lo tanto a las y los trabajadores que representamos.

Esperando que Usted tenga algún lugar en su agenda para reunirse con nuestros dirigentes, la saludamos atentamente.