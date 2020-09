UPCN denuncia públicamente al gremio ATE de ofrecer créditos con una financiera para los agentes públicos a una del 65% más gastos

“Tal y como veníamos diciendo desde hace unos meses en la UPCN, la financiera ‘Euroamericana S.A’, con sede en Buenos Aires, obtuvo por intermediación de un mediático dirigente sindical, con cercanía familiar a la financiera y desde 2018 amigo del ex gobernador de Río Negro, un código de descuento para ofrecer a los agentes públicos créditos que se debiten directamente del salario.

“El ‘permiso’ lo dio casi a escondidas el entonces gobernador Weretilneck a la ‘Euroamericana’, mediante RESOL-2019-345-E-GDERNE_SE ME del 4 de junio de 2019 a través de la secretaria de la Función Pública, Isabel Tipping, quien, paradójicamente, encabezaba una iniciativa para cerrar las entidades de préstamos no bancarios en la provincia de Río Negro”.

Esta financiera casualmente promociona ahora en sus redes sociales una ‘tasa preferencial’ de un 65% de interés para los afiliados a la ATE, cuando ni el Banco Patagonia tiene tasas tan altas. En realidad, para obtener un crédito no es necesario ser afiliado a ningún gremio, ya que cualquier agente con recibo de sueldo, a partir del permiso otorgado por Weretilneck puede solicitar un dinero a la financiera, solo que para los afiliados a la Ate ofrecen esa ‘tasa preferencial’ del 65% de interés. No queremos ni pensar lo que deben ser las tasas ‘no preferenciales’.

El quid de la cuestión no está en que un sindicato ofrezca préstamos a sus afiliados, de hecho son varias las organizaciones en el país que lo ofrecen, sino en que estos préstamos se canalicen vía una financiera y a intereses desorbitantes. Un programa de asistencia, debería ofrecer los intereses más bajos de todo el mercado financiero, en plazos que no comprometan el salario por años ni tenga como base decisora del otorgamiento un sistema cruel como el Veraz, que no considera las situaciones particulares de muchos trabajadores.

Acotamos aquí que el Programa de Asistencia al Afiliado que ofrecemos en la UPCN surgió como una oportunidad de obtener dinero a crédito pero siempre con los intereses más bajos de todo el mercado, para que los trabajadores y trabajadoras tengan una asistencia a la salud, puedan hacer arreglos en su casa, programar un viaje familiar o cambiar el vehículo; incluso para financiar emprendimientos económicos familiares y hasta encarar la compra de un lote o terreno. Actualmente y de forma lamentable, este programa de asistencia, sumado a los convenios de descuentos para afiliados de UPCN en más de 1000 comercios en toda la provincia, sirve para asistir a los compañeros y compañeras en los gastos básicos de sus familias, porque los salarios están devaluados como nunca. Ni en las peores crisis, vivió el agente público rionegrino la rebaja salarial que hoy sufrimos, y no por la pandemia, sino como resultado del plan de ajuste histórico que el ex gobernador Alberto Weretilneck tiró sobre los hombros de los trabajadores desde 2018 y persiste hasta la fecha.