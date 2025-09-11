UPCN declaró el estado de alerta «ante la escasa propuesta salarial presentada por las autoridades»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

En la reunión del Pleno de Delegados de Base de UPCN y luego de un profundo análisis de la situación actual, el gremio resolvió declarar el «estado de alerta ante la escasa propuesta salarial presentada por las autoridades».

Esta decisión se fundamenta dice UPCN «en el constante deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y de la falta de respuestas acordes a las necesidades reales de nuestros representados.

Desde nuestra organización sindical advertimos que no convalidaremos propuestas de parte del gobierno provincial que profundicen el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras.

UPCN continuará evaluando los pasos a seguir en defensa del salario y los derechos del conjunto de los empleados públicos, sin descartar la adopción de medidas de fuerza.