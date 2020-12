UPCN compró un complejo vacacional en Las Grutas para turismo social de afiliados

En breve iniciaremos obras para poner el lugar en condiciones y tener lo antes posible este hermoso complejo listo para las vacaciones de los compañeros y compañeras interesados en alquilarlo.

“Teniendo en cuenta que este año, por todo el tema de pandemia no pudimos armar el proceso necesario para adquirir los útiles -cuestión que lleva alrededor de seis meses y debe iniciarse en agosto o septiembre- sumado a que el gobierno, de modo imprevisto canceló los contratos del alquiler que pagábamos en El Cóndor; en Las Grutas y el Apart Hotel de Buenos Aires, decidimos hacer un esfuerzo económico y buscamos opciones de alojamiento hasta que dimos con este complejo. Estamos muy contentos, porque esto ya es propio, no lo alquilamos a nadie y quedará para los trabajadores por siempre” dijo el secretario general Juan Carlos Scalesi.

El alquiler de estos alojamientos tendrá el mismo criterio de Turismo Social que UPCN implementa desde hace años, promoviendo el derecho universal de las y los trabajadores al descanso y disfrute del tiempo libre, tal y como lo consigna la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 24 . Ése es el objetivo de nuestro sindicato a través de la Secretaría de Turismo, que se organiza para ofrecer facilidades de pago en cuotas del alojamiento vacacional. Teniendo en cuenta que este complejo es propio, el costo también es razonable de acuerdo a las demás ofertas del mercado turístico.

“Ni bien esté todo listo, informaremos como será la inscripción y reserva para ocupar los departamentos de Las Grutas que se suman al Hotel UPCN que ya tenemos en esa localidad costera”.