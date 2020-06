UPCN advierte sobre el desdoblamiento en cuotas de los aguinaldos de Salud

El gremio dice que en Río Negro, las sucesivas rebajas salariales de estos dos últimos años y medio hace que el único personal del Poder Ejecutivo que tenga un salario bruto igual o superior a esa cifra sea el de los hospitales, ya que se computan en el cálculo del SAC las horas extras y las guardias hospitalarias.

Desde la UPCN queremos alertar al gobierno que, si aplica esta medida en Río Negro, afecta seriamente a los agentes que estuvieron y están al 100% atendiendo la pandemia y exponiendo cotidianamente su salud e integridad en pos del servicio a los ciudadanos. Por otro lado, el gobierno no aplica leyes nacionales, por ejemplo la que respeta y protege a la representatividad de acuerdo a la mayoría en el ámbito sindical, cuestión que tuvo graves consecuencias sobre los salarios; de la misma manera esperamos muestre coherencia y no aplique este decreto nacional sobre el salario anual complementario de los agentes públicos.

El vocal gremial de Salud, Marcelo Vidal, expresó que el gobierno “sabe que la generalidad de los salarios rionegrinos de la Administración Pública no entran en ese esquema, pero sí los de médicos, enfermeros y demás personal de Salud con horas y guardias hospitalarias”. Además, alertó que “desde la UPCN respaldamos a los trabajadores y trabajadoras, no solo apoyando su trabajo con palabras y agradecimiento, sino defendiendo también la correspondencia salarial a ese agradecimiento, aunque exponer sus vidas a diario no tenga precio”.