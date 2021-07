UPCN aceptó la propuesta salarial realizada por el Gobierno

Este miércoles se empiezan a liquidar los haberes de julio con el 4% de aumento; en agosto será el 5%; se prevé para septiembre el 6%; en octubre el 3% y el noviembre el 4% completando el 35% (con el 13% ya abonado). Y para los agentes del Ministerio de Salud; Desarrollo Humano y la SENAF –cuidadores de adultos mayores y CAINA- recibirán un “plus pandemia del 6,09 por ciento que se adicionará al 35.

Esa es la propuesta aceptada que se empezará a cobrar, pero queda expresado en acta que, en un mes y medio, volverá a reunirse la mesa de la Función Pública para revisar estos números, la inflación y los ajustes que deberán hacerse o no para seguir adelante. Además, si la inflación de algún mes es menor al monto que se cobra (por ejemplo si la inflación de agosto es menor al 5% o la de julio menor al 4%, etc.) no será considerado a favor del cálculo anual, sino un inicio de recuperación de lo perdido.

Desde la UPCN se hizo una consulta con afiliados y afiliadas a nivel provincial y si bien no se obtuvo el 100 % de aceptación, muchos agentes públicos dieron el sí a la propuesta pero con énfasis a la reunión que se hace en un mes y medio, para que este no sea otro año con pérdida salarial.

Luis Rosas expresó que “nuestro sindicato está por la recuperación del salario”, y valoró la reanudación del diálogo con el gobierno. “Apenas hace dos meses retomamos un diálogo cortado por más de cuatro años y celebramos esto como una oportunidad de avanzar, aunque sea de forma paulatina, en la recuperación” dijo y agregó que “cualquier porcentaje mensual estipulado que supere la inflación será parte de la recuperación gradual del salario que fuimos perdiendo los estatales en los últimos años”.