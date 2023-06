UPCN aceptó la propuesta salarial para junio, pero no lo ofrecido en julio y espera una nueva convocatoria

Luego del análisis realizado por parte de la conducción de UPCN y “teniendo en cuenta que el avance real de la inflación profundiza el proceso de fragmentación e inequidad creciente entre los trabajadores públicos de esta provincia; que lleva a que cada vez más familias trabajadoras se encuentren bajo el nivel de pobreza.

Como consecuencia de lo expresado, este Gremio asiste en forma constante y permanente a cada afiliado para la cobertura de las necesidades básicas, no solo alimentarias y de salud sino otras como los servicios, alquileres, escolarización, indumentaria, etc. dado que no se alcanzan a cubrir con el salario mensual.

En razón de lo expuesto, manifestamos que aceptamos el porcentaje ofrecido para el mes en curso a fin de no retrasar el proceso de liquidación actual; rechazando la propuesta para el mes de julio, por considerarla insuficiente y en este sentido, solicitamos una nueva reunión del Consejo a fin de tratar la mejora del mismo.

Sin más y esperando que se fije fecha de reunión, saludamos atentamente”.