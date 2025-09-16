Lo Principal

«UnTER va a la paritaria a buscar la propuesta salarial que necesitamos para tener salarios dignos»

El Consejo Directivo Central de UnTER realizó el lunes 15 de septiembre una conferencia de prensa en vísperas de la audiencia paritaria convocada para el jueves 18, en la que se advirtió al gobierno provincial que “esperamos una propuesta salarial seria, superadora y que cumpla con los requerimientos que tenemos desde el sindicato”.

Durante la conferencia, encabezada por la compañera Silvana Inostroza, Secretaria General, acompañada por Gustavo Cifuentes, Secretario Adjunto, y María Castañeda, Secretaria Gremial y de Organización, se señaló que “la UnTER va a la paritaria del 18 a buscar la propuesta salarial que necesitamos para tener salarios dignos, poder llegar a fin de mes y mantener a nuestras familias con nuestra fuente laboral que consiste, nada más y nada menos, que en estar dentro de las aulas cada día sosteniendo la educación pública».

En relación con la propuesta de recomposición salarial, los trabajadores de la educación requerimos aumentos en porcentajes al básico, en sumas remunerativas y bonificables, por cargo. “No queremos bonos ni sumas por agente, y exigimos que el segundo cargo se cobre dentro de las normativas”, aseguró la Secretaria General.

La semana próxima se convocará a un Congreso Extraordinario para definir sobre la propuesta que realice el Ministerio de Educación y Derechos Humanos en la audiencia paritaria del jueves.







