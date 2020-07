UnTER requiere mayores precisiones en el protocolo de vuelta a clases presenciales y exige garantías laborales y de salud

Hoy la salud es lo primordial, el respeto y cuidado de la vida de los trabajadores, estudiantes y comunidad educativa debe ser, indefectiblemente, el motor que impulse el rumbo del regreso a clases, o no, según las realidades que se viven en cada región de nuestra extensa provincia.

Este borrador deja a las claras más interrogantes que certezas de actuación.

Seguimos insistiendo en la importancia de tres ejes principales e indispensables que deben estar presentes cada vez que pensemos en el posible retorno a las aulas:

– Lo físico espacial.

– Modalidad de trabajo. Labor docente. Condiciones de trabajo (presencialidad –virtualidad).

– Condiciones de higiene y salubridad, edificios en condiciones.

Somos los trabajadores de la educación quienes hemos sostenido en estos más de 120 días al sistema educativo de la provincia. El desgaste, la incertidumbre y el cansancio son lo cotidiano para nosotrxs. Pero aun así, viéndonos atravesados permanentemente por este contexto; somos responsables y sostenemos que “la salud hoy es lo primero”.

En este sentido, sostenemos que muchos de los estudiantes que se encuentran en inclusión y no son del grupo de riesgo tienen derecho a volver con sus pares, no obstante, insistimos en que no es el momento para pensar la vuelta en la sede tanto para los estudiantes de nivel Inicial como de la modalidad especial; no sólo por los estudiantes en riesgo, sino por las múltiples barreras a la enseñanza y al aprendizaje que el protocolo instala como necesidades.

Los trabajadores de la educación de Río Negro ratificamos que si no están dadas las condiciones de salud y laborales no vamos a volver a la presencialidad. Por eso consideramos fundamental que el gobierno provincial haya definido convocarnos a paritaria para el próximo lunes 3 de agosto después de nuestros innumerables reclamos, porque creemos firmemente que es ese el ámbito en el que se deben debatir estos temas que nos atraviesan permanentemente.