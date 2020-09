UNTER rechazó la propuesta salarial del gobierno

El sindicato rechazó de plano la propuesta salarial de un 15 % en tres tramos. El planteo al gobierno fue rotundo y rondó en que es un número muy alejado de lo que necesitan lxs docentes para recuperar mínimamente su poder adquisitivo, deteriorado por el aumento inflacionario de los últimos años.

Considerando que la educación es el pilar fundamental de la sociedad y que lxs docentes han dado una vez más muestras de su compromiso poniéndose al hombro el sistema educativo para sostener la escuela pública, no ha habido aumento alguno desde el mes de marzo.

Si bien nadie estaba preparadx para enfrentar una pandemia, es innegable que el Ministerio dilató los tiempos para evaluar y actuar mientras que lxs trabajadorxs de la educación lo hicieron desde el primer día hasta con sus propios recursos.

La pandemia agudizó una crisis económica en la que los salarios se vieron desactualizados.

Esta propuesta no responde en absoluto a los requerimientos de la gremial, no sólo porque no alcanza a cubrir las necesidades de la docencia rionegrina sino porque además el último tramo se abonaría en diciembre, algo totalmente irrisorio teniendo en cuenta el proceso inflacionario.

En la reunión se trataron también temas de política educativa y por último, se reiteró la solicitud de respetar el acuerdo con la gobernadora en el mes de enero, de realizar paritarias salariales trimestrales con el objetivo de revisar y actualizar los haberes de lxs trabajadorxs.