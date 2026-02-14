UnTER rechazó la propuesta salarial del gobierno por considerarla alejada de las necesidades reales de la docencia rionegrina

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Congreso Extraordinario de UnTER, resolvió por amplia mayoría profundizar el plan de lucha ante la falta de respuestas del gobierno provincial y el claro deterioro de las condiciones salariales y laborales.

En ese marco, se definió:

Rechazar la propuesta paritaria por considerarla alejada de las necesidades reales de la docencia rionegrina.

Ratificar el paro del 18 de febrero, con movilización a Línea Sur.

Exigir la convocatoria urgente a paritaria, con una propuesta salarial que contemple la pérdida del poder adquisitivo.

No iniciar el ciclo lectivo 2026 del período común con un paro de 48 horas, realizando movilización a Cipolletti el primer día y acciones locales el segundo.

Convocar a Congreso inmediato para evaluar la situación y definir la continuidad del plan de lucha.

Ratificar el pliego aprobado en San Antonio Oeste, sosteniendo cada uno de los puntos votados por la docencia.

Exigir la renuncia de la Ministra de Educación, ante la falta de respuestas políticas y la profundización del conflicto.

Exigir la renuncia del consejero escolar de Jacobaci Juan José Moreno por violencia de género.

Rechazar la reforma de la escuela secundaria que se pretende implementar en Valle Media de manera inconsulta y arbitraria.

La docencia rionegrina vuelve a expresar con claridad que no aceptará imposiciones ni ajustes encubiertos. Sin salarios dignos, sin diálogo real y sin respeto por las decisiones colectivas, no habrá normalidad.

Mandatar a les congresales a CTERA para que impulsen un paro de no inicio nacional y un plan de lucha unificado.

Plantear en el congreso de CTERA que esa entidad realice un aporte al fondo de huelga de la lucha de los y las docentes rionegrinas.

Plantear en el congreso de CTERA que se realice un paro nacional en el día de tratamiento de la reforma laboral en la cámara de diputados.

La docencia rionegrina sigue sosteniendo: no vamos a aceptar salarios de pobreza, reformas inconsultas ni decisiones arbitrarias que vulneren nuestros derechos y los de nuestras comunidades educativas.

Si el gobierno insiste en el ajuste, encontrará a una docencia organizada, movilizada y en las calles. No habrá normalidad mientras no haya respuestas. No habrá inicio sin salario que no sean de pobreza. No habrá reforma sin debate.

¡La escuela pública se defiende con lucha, unidad y organización, con la fuerza de la docencia organizada!