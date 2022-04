UnTER realiza este martes el primero de cuatro paros anunciados

Comienza el paro de 48 horas para este martes 26 y miércoles 27 de abril, la próxima semana también habrá medidas de fuerza, el 4 y 5 de mayo.

Luego de los paros, un Congreso en General Roca el viernes 6 de mayo, para decidir cómo continuar si el Gobierno no hace una mejor oferta salarial.

Los Trabajadores de la Educación de Río Negro exigen.

Recomposición salarial que supere la inflación del primer cuatrimestre.

No al pago en cuotas.

Aumentos remunerativos.

No al descuento de los días de paro. No recuperación de los días de paro.

Presupuesto educativo para garantizar las condiciones edilicias y creación de cargos en escuelas.

Rechazo a la hora más en Primaria.

Regularización del Ipross.

Derogación de la Resolución 5933/21, rechazo a la moratoria en jubilación docente.

Que el funcionario Carrizo no participe de la Paritaria.

Asambleas presenciales y efectivo cumplimiento de la Res.1080.

Retomar el pliego pedagógico del 22/02/22, no a los cargos a término.

El Gobierno anunció que ante un nuevo rechazo de la oferta salarial realizada al gremio UNTER, con la determinación de dos nuevos paros de actividades de 48 horas, los haberes docentes correspondientes al mes de abril se liquidarán con los descuentos correspondientes.

Se descontarán tres días de paro, dos correspondientes al mes de marzo y uno de abril.

En tanto, con los salarios de abril se liquidará el 4% de aumento propuesto para este mes, a cuenta de un futuro acuerdo salarial. En el mismo sentido fue liquidado con los haberes de marzo el 6%.