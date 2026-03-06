UnTER para el lunes y podría haber otro 48 horas si el gobierno no llama a paritaria

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Congreso General Extraordinario de UnTER, reunido en Villa Regina, con la participación de las 18 seccionales de la provincia, resolvió realizar un praro para el día 9 de marzo en el marco del 8M – «Día internacional de la mujer trabajadora» y advertir al gobierno, por el tema salarial.

El gremio docente resolvió profundizar «el plan de lucha ante la falta de respuestas del gobierno provincial y la ausencia de convocatoria a paritaria para discutir salario y condiciones de trabajo.

En este marco, el Congreso mandató exigir la convocatoria urgente a paritaria hasta el día 11 de marzo. De no concretarse dicha instancia, se definió avanzar con medidas de fuerza progresivas, sujetas al llamado y efectiva realización de la paritaria.

El plan de acción resuelto establece:

Paro de 48 horas, distribuido en dos jornadas provinciales.

Viernes 13 de marzo, primera jornada de paro provincial.

Jueves 19 de marzo, segunda jornada de paro, en caso de que el gobierno continúe sin convocar a paritaria.

Acciones de movilización provincial para visibilizar los reclamos de la docencia rionegrina.

Congreso inmediato para evaluar la situación y definir la continuidad del plan de lucha.

Asimismo, el Congreso resolvió:

Ratificar el pliego de reivindicaciones definido en el Congreso de San Antonio Oeste.

Exigir la revisión y actualización del Decreto 530.

Rechazar las reformas educativas inconsultas impulsadas por el Ministerio de Educación.

No al cierre de cargos en las escuelas de la provincia.

Conformar una comisión organizadora del Encuentro Provincial de Delegados.

Convocar a un Plenario de Delegados con mandato de escuela para debatir las reformas educativas que el gobierno pretende imponer.

Suspender los aportes a CTERA y CTA, destinando esos recursos al Fondo de Lucha del sindicato.

Impulsar la articulación con otros sectores del campo popular para enfrentar el ajuste que impulsan los gobiernos provincial y nacional.

La docencia rionegrina vuelve a expresar con claridad que sin paritaria no hay normalidad en las escuelas. Frente al ajuste, el vaciamiento del sistema educativo y el intento de imponer reformas sin participación docente, la organización y la lucha colectiva seguirán siendo el camino para defender la escuela pública y lxs derechos de las trabajadorxs de la educación.