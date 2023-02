Unter le hace pedidos al Gobierno antes del inicio de clases

Durante el encuentro se plantearon las distintas problemáticas en relación con las condiciones edilicias y de salud en general, y se comenzaron a delinear las futuras líneas de acción. Entre las cuestiones más relevantes que surgieron, y que son compartidas por la mayoría de las seccionales, se encuentran el accionar de algunas Juntas Médicas, el deficiente funcionamiento de IPROSS y la falta de acción del gobierno provincial ante las apremiantes condiciones edilicias de muchos establecimientos escolares.

En relación con las Juntas Médicas, se expusieron diversas situaciones generadas con trabajadores acerca del modo en que son tipificados los casos, muchos de los cuales no se adecuan a la labor docente y, por lo tanto, no se otorgan o justifican las licencias, sin importar los diagnósticos de los médicos de cabecera. También se señaló que no se fundamentan adecuadamente los dictámenes ante la negativa de otorgar readecuaciones de tareas u otras licencias. Asimismo, se denunció el destrato que algunos miembros de las Juntas tienen hacia algunos docentes, que ha sumado situaciones de angustia a quienes atraviesan cuadros graves de enfermedad. Ante todas estas situaciones, se propuso impulsar la creación de Juntas Médicas exclusivas para trabajadores de la educación, que conozcan y dictaminen en función de las particularidades de la actividad docente.

Con respecto al funcionamiento de IPROSS, se coincidió en la falta de convenio con profesionales en varias localidades de la provincia, que deja sin atención médica a los afiliados y los obliga a viajar largas distancias para poder recibir atención con la obra social. También se planteó la falta de cobertura en medicamentos para tratar enfermedades crónicas y en el cobro excesivo de plus por parte de los profesionales médicos.

En cuanto a las condiciones edilicias, se señaló que en muchas localidades el Ministerio inició tarde (y en varias directamente no llegó a realizar) las tareas de puesta a punto de los establecimientos escolares, que deben concretarse durante el mes de enero. Otros temas que se analizaron en este sentido son:

Obras de refacción o ampliación de escuelas que se encuentran inconclusas y frenadas.

La construcción de nuevos edificios escolares donde exista la necesidad, y que dé respuesta a reclamos históricos que no se han concretado.

La existencia de escuelas que funcionan en edificios que no son acordes para la tarea pedagógica.

La falta de entrega de los informes con los resultados de los análisis bacteriológicos del agua de los establecimientos escolares.

La necesidad de insumos y dispositivos tecnológicos adecuados para llevar adelantes las tareas administrativas.

La falta de una conectividad que funcione apropiadamente en la mayoría de las escuelas, y la necesidad de mejorar el servicio en las escuelas rurales.

También se abordaron otras cuestiones vinculadas con el Departamento de Salud, entre las que se destacaron:

Avanzar en la construcción de un protocolo de actuación ante situaciones complejas y conflictivas en las instituciones educativas.

Relevar las afecciones más reiteradas entre los trabajadores de la educación, para determinar cuáles son las nueves enfermedades laborales que deben ser consideradas como tales.

Retomar anteproyecto de resolución para licencias ante enfermedades post-Covid.

Analizar la Ley 5059 para ampliar sus alcances y cobertura que tiene actualmente.

Reclamar que sea Salud Pública la que realice los exámenes preocupacionales en tiempo y forma para los docentes que ingresan al Sistema.

Revisar y determinar cómo se realizan los convenios escolares y continuar planteando la necesidad de que vuelvan a la esfera del Consejo Provincial de Educación.

Rechazar la imposición en el Calendario Escolar 2023 de la bimodalidad ante casos de suspensión de actividades en las escuelas, en contradicción con la Resolución 3310/18 que establece el protocolo de actuación ante contingencias de higiene, seguridad y de emergencias climáticas. Exigir que se modifique el Calendario Escolar en este sentido.

Tras analizar la cantidad de días de clase perdidos durante el año pasado por diversas falencias edilicias, se planteó la necesidad de que en este ciclo lectivo sean resueltas para garantizar el derecho social a la Educación.

En este espacio se resolvió que días antes de la fecha prevista para el inicio de las clases se realizará un nuevo encuentro para evaluar el seguimiento de las problemáticas planteadas y avanzar en el reclamo al Estado de las condiciones salud y seguridad adecuadas en los establecimientos educativos ya que el Gobierno es el único responsable.