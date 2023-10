UnTER exige adelantamiento del cronograma de pago y urgente reapertura de la discusión salarial

Ante la difusión del cronograma de pago de sueldos del mes de octubre, UnTER exigió este lunes 30 de octubre a los Ministerios de Trabajo y de Educación y Derechos Humanos no sólo el adelantamiento del calendario previsto, sino también la urgente reapertura de la discusión salarial, “teniendo en cuenta la gravedad del contexto inflacionario que atraviesa nuestro país y que padecemos los trabajadores”.



La provincia de Río Negro no es ajena a la crítica situación económica generalizada; muy por el contrario, como siempre sostenemos, vivir en la Patagonia es más costoso que vivir en otras zonas de nuestro país. Resulta inadmisible la definición política del gobierno provincial de pagar los salarios de los trabajadores otra vez fuera del plazo que marca la Ley.

Históricamente hemos sostenido que no hay trabajadores de primera y de segunda, por lo que la “costumbre” de escalonar el pago de sueldos que tiene este gobierno no puede ni debe naturalizarse. Además, tampoco puede entenderse que el Estado rionegrino como empleador no cumpla con la obligatoriedad legal de pagar los salarios de sus trabajadores dentro de los primeros cuatro días hábiles de cada mes.

Los trabajadores de la Educación vivimos de nuestros salarios y con el esfuerzo de nuestro trabajo sostenemos a nuestras familias. Exigimos cobrar como ordena la ley, y no el miércoles 8 de noviembre, como fue informado oficialmente hoy, fecha tardía que nos obliga a endeudarnos para poder comprar los alimentos esenciales y pagar los alquileres y servicios.

Por otra parte, ante a la escalada inflacionaria y el permanente aumento de precios de productos de la canasta básica, profundizados por la incertidumbre que genera el balotaje del próximo 19 de noviembre, UnTER exige al Gobierno Provincial la reapertura urgente de la discusión salarial, porque los trabajadores necesitamos recuperar poder adquisitivo.