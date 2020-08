UnTER denuncia falta de políticas serias en materia de salud pública por parte del gobierno provincial

Los trabajadores de la educación conocemos, por estar en contacto permanente con nuestros estudiantes, las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchas de sus familias. Realidades que se recrudecen a medida que pasa el tiempo por falta de ingresos; familias enteras sin calefacción, agua potable, alimentos y medicación. No alcanzan los innumerables gestos de solidaridad que muchos de nosotros tenemos, no podemos ni es nuestra responsabilidad llegar a todos. Los centros de salud no están abastecidos con la suficiente cantidad de materiales y equipamiento para atender la alta demanda de personas contagiadas; los trabajadores de la salud están agotados y no son suficientes debido a que muchos de ellos han resultado positivos de coronavirus.

Este domingo la gobernadora en una conferencia de prensa anunció la vuelta a fase 1 para todas las ciudades y pueblos comprendidos en el Departamento General Roca. Un día después, este lunes 24 de agosto, por fuertes presiones de algunos intendentes se desdijo de lo anunciado y propuso ingresar a una etapa intermedia.

A este gobierno provincial, le exigimos que solicite ayuda al gobierno nacional, tanto económica como humana. El pueblo rionegrino necesita más personal de salud para atender la gran cantidad de casos de Covid-19 positivos que aumentan de manera alarmante, más camas de UTI, más tarjetas alimentarias para las familias en situación de vulnerabilidad y una real y responsable intervención de acción social. Necesitamos que de una vez por todas estén a la altura de las circunstancias y respondan con decisiones políticas firmes y comprometidas con el pueblo. Todos debemos hacer nuestro mayor esfuerzo, incluyéndolos.