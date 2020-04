UnTER denuncia decisión unilateral del Ministerio de Educación y Derechos Humanos

Desde el Consejo Directivo Central solicitaron al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, que debido a que la Junta Médica, dará prioridad a los exámenes preocupacionales de salud, decisión que consideramos atinada, se les permita a todos los trabajadores de la educación, participar de las Asambleas virtuales, Res. 2256/20; aún sin completar el examen preocupacional, porque es el Ministerio quien no cumplió con su compromiso de agilizar este trámite. Entendemos que estamos en un contexto extraordinario, y que se priorice el ingreso en salud, pero esta situación no es producto de la pandemia, sino de las demoras generadas por el propio gobierno.

“Habidas cuentas que en un principio este requerimiento del sindicato fue tenido en cuenta por el gobierno provincial, y así se vio reflejado en el instructivo oficial que el Ministerio elaboró, dio a conocer y solicitó difundir entre los docentes rionegrinos, no vamos a avalar que por disputas o desencuentros internos de la gubernamental, dejen desamparados a nuestros compañeros. Es inaudita e inconcebible la definición de la cartera educativa del gobierno de Río Negro, que en forma unilateral y un tanto improvisada, decide luego de haberse emitido el instructivo, que quienes no tengan el examen preocupacional completo, no podrán participar como asambleístas, lo que conlleva a estar imposibilitados de tomar cargo alguno.

Desde el Consejo Directivo Central no compartimos que sea un requisito para acceder a un puesto de trabajo; y en tal caso, exigimos al Ministerio que arbitre los medios para que a los compañeros que se encuentran en esta situación compleja, que insistimos es ajena a ellos, se les garantice la instancia de Junta médica o se los exima de la obligatoriedad de la misma y se les permita tomar cargo, respetando el art. 19º del Estatuto Docente, Ley 391, que sostiene que “el personal docente comprendido en el presente Estatuto tendrá derecho a la estabilidad en el cargo después de transcurridos tres (3) meses de servicios continuos y efectivos, mientras dure su buena conducta y conserve las condiciones morales, la eficiencia docente y la capacidad física necesaria para el desempeño de las funciones que tiene asignadas”.

De ninguna manera vamos a tolerar que tan livianamente el Ministerio se desdiga de los compromisos asumidos, porque entendemos que más allá que el mencionado instructivo fue redactado en forma preliminar, ha generado expectativas en nuestros compañeros y en esta conducción del sindicato. Exigimos que se respeten los términos del instructivo inicial que fue socializado además un día después del tiempo estipulado, y se actúe con la responsabilidad y buena fe que la situación amerita. Los Trabajadores de la Educación asumimos un compromiso con la educación pública y necesitamos un Estado presente!”