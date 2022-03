UnTER afirma que la adhesión al paro docente en el primer día fue del 98%

Se realizaron tres movilizaciones regionales en Bariloche, Viedma y Roca en el marco de las primeras 48 horas de paro, definidas por UnTER, en rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial. Con un 98% de adhesión a la medida de fuerza se exige un aumento salarial por encima del proceso inflacionario, la no pérdida del poder adquisitivo y paritarias abiertas para la revisión y actualización permanente.

“En Bariloche se sumaron trabajadores desde El Bolsón; en Viedma marcharon también las Seccionales: SAO, Sierra Grande, Conesa y Río Colorado; en Roca – Fiske Menuco se movilizaron desde las Seccionales: Valle Medio, Villa Regina, Almafuerte, Allen, Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel, Valcheta, Sur Medio y Jacobacci. Se movilizaron también Trabajadores del Estado, nucleados en ATE; Sitrajur, y otras organizaciones sociales. Se recibieron adhesiones de CTERA y ATEN provincial.

“El gobierno de Río Negro, en vez de responder las demandas, requirió a equipos directivos que elaboren listados de compañeros que adhieren al paro, como una forma de amedrentamiento; desconoce que la huelga también es un derecho consagrado por la Constitución Nacional.

Los trabajadores de la educación rechazaron la propuesta ofrecida, no tiene en cuenta los índices de inflación, no mira la realidad social y económica por la que atraviesa toda la sociedad, no valora el esfuerzo y compromiso de los docentes en cada comunidad educativa.

El gobierno rionegrino debe hacer una lectura de la contundencia de la medida de fuerza, con miles de trabajadores estatales manifestándose en las calles de la provincia; debe llamar a Paritaria en forma urgente y mejorar la propuesta salarial. Ni un paso atrás en derechos conquistados.