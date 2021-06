Unas 600 personas no se acercaron a vacunarse en Viedma, “es inentendible”, dijo Zgaib

El ministro de salud, Fabián Zgaib, se refirió a la situación de Viedma en la que unas 600 personas, con turnos para vacunarse, no se acercaron a recibir su dosis y expresó que “no se entiende”, lo que sucedió y que con esta actitud “se pone en riesgo a la sociedad”.

En declaración a medios locales, el titular de la cartera sanitaria provincial lamentó lo sucedido el viernes pasado en el Gimnasio Fioravanti Ruggeri de la Capital provincial y remarcó que no se entiende ni se puede explicar por qué tanta gente no se presentó, a pesar de haber confirmado su turno.

Zgaib expresó que “con la necesidad de vacunarse que tiene mucha gente, es inentendible lo que sucedió”.

Asimismo, indicó “la comunicación y el llamado para la entrega de turnos es persona a persona y hay mucho trabajo y mucho personal a tras de esto” y agregó “que la gente, no sabría porque razón, no aproveche esta oportunidad, no se puede explicar”.

Finalmente, lamentó lo sucedido y remarcó que “se pone en riesgo al resto de la sociedad porque las personas que no están vacunadas son las que hoy en más proporción se infectan”.