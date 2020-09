Una recomposición salarial del 50% solicitan los trabajadores de la Salud del Hospital Zatti entre otros reclamos

Lo hicieron saber en una nota enviada al titular del ministerio de Salud de Rio Negro, también piden, aumento del valor de las guardias y de las horas extras, diferenciación del valor del punto en guardias y horas extras según se trate de días hábiles o no hábiles, aumento en ítems de la Ley 1.904 y Decreto 1.989/05, y homologación del valor de Dedicación Horaria 2 horas. al valor de la hora extra.

Los trabajadores de la Salud también hacen saber en la nota que quedó constituida la Asamblea General

de Trabajadores del Hospital Zatti, habiéndose creado, para una mejor interlocución

con las autoridades.

NOTA

Sr. Ministro de Salud

Provincia de Rio Negro

Lic. Luis Fabián Zgaib

S / D

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, los trabajadores de la Salud Pública que desempeñamos

nuestras tareas en el Hospital Artémides Zatti de la ciudad de Viedma, nos dirigimos a Ud. a los fines

de solicitar la urgente recomposición de nuestros salarios y le mejora general de nuestras condiciones

de trabajo.-

No puede ignorarse la difícil situación económica que atraviesa el país,

especialmente el constante incremento del costo de vida, lo que ha llevado a una importante pérdida

del poder adquisitivo de los salarios del personal de salud y de todos los trabajadores en general.

Por otra parte, resulta público y notorio el esfuerzo adicional que la situación

provocada por la pandemia de Covid-19 ha requerido de todos los trabajadores de la sanidad, quienes

nos vemos recargados en nuestras tareas y responsabilidades, arriesgando, incluso, nuestra propia

salud y seguridad y la de nuestras familias, y trabajando permanentemente en condiciones de stress y

tensión.

En virtud de lo expuesto, resulta evidente la imperiosa necesidad de una

recomposición salarial que permita a los trabajadores de la salud pública percibir una remuneración

acorde a las tareas desarrolladas, a las responsabilidades asumidas y a los riesgos a los que la actual

coyuntura los expone.-

Por todo lo expuesto es que solicitamos:

a) Una recomposición salarial del 50% en los salarios brutos de cada categoría.-

b) Aumento del valor de las guardias y de las horas extras.

c) Diferenciación del valor del punto en guardias y horas extras según se trate de días

hábiles o no hábiles.

d) Aumento en ítems de la Ley 1.904 y Decreto 1.989/05.-

e) Homologación del valor de Dedicación Horaria 2 hs. al valor de la hora extra.

Por otra parte, le informamos que ha quedado constituida la Asamblea General

de Trabajadores del Hospital Zatti, habiéndose creado también, para una mejor interlocución

con las autoridades, una Comisión Interna, representativa y democrática.

Quedando a disposición de las autoridades de ese ministerio para continuar con

las conversaciones y gestiones que lleven a la concreción de los puntos solicitados, le saludamos

atentamente.