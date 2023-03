Una nueva oferta salarial que supera el 87% anual ofreció el Gobierno a los gremios

El gobierno comunicó que “a pesar que del ofrecimiento salarial oportunamente aprobado por los gremios no correspondía el carácter retroactivo del 10% en discusión; pero resaltando el compromiso y la importancia que tiene para el Gobierno arribar a acuerdos salariales a través del diálogo, se propuso abonar un adicional no remunerativo y no bonificable por única vez, equivalente al 10% otorgado oportunamente como anticipo de los haberes de noviembre de 2022 que se abonará junto a los sueldos de marzo”.

Se aclaró que este pago es al solo efecto conciliatorio y sin que ello implique reconocer hecho o derecho alguno. Será con carácter excepcional e implica que los gremios y sus afiliados desistan de cualquier reclamo presente o futuro a dicha suma.

El nuevo ofrecimiento incluye llevar el aumento para febrero al 6% mensual y garantiza un análisis y revisión en forma trimestral en mayo, agosto y noviembre, además de una revisión final en enero de 2024.

Del mismo modo, se propuso aumentar un 100% los montos de las asignaciones familiares a partir de marzo.

Del encuentro de esta tarde, participaron los secretarios de Hacienda, Nicolás Martin y de Gobierno, Agustín Ríos, en reemplazo de los Ministros de Economía, Luis Vaisberg y de Trabajo, Jorge Stopiello, respectivamente; la secretaria de la Función Pública, Liliana Arriaga y referentes de ATE rodrigo Vicente y de UPCN Luis Rosas.