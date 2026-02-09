Una multitud disfrutó de la Bersuit en el cierre de la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Fiesta Nacional del Mar y el Acampante tuvo su cierre con la presentación estelar de La Bersuit, ante una multitud que acompañó la jornada final en el balneario El Cóndor, incluso frente a la lluvia.

Durante la última noche, el escenario principal contó previamente con las presentaciones de Mika & Charss DJ, Fuegas, Wicked Rock, Las Voces de Mi Bandera y La Santa Clara, quienes ofrecieron una propuesta musical de variados géneros.

Luego fue el turno de Bersuit, que brindó un show potente y emotivo, con un recorrido por sus grandes éxitos de más de 30 años de trayectoria.

Debido a la necesidad de adelantar el show principal por cuestiones climáticas, la banda Barloventos —que tenía prevista su presentación— no pudo subir al escenario. Sin embargo, fue especialmente reconocida por Bersuit durante el espectáculo, y sus integrantes fueron invitados a compartir el escenario para interpretar juntos “Devolvé la bolsa”, en un gesto de reconocimiento al talento local.

Al finalizar la jornada, el intendente Marcos Castro agradeció el acompañamiento del público y destacó «el compromiso de todos los sectores que hicieron posible una nueva edición de la fiesta».

En ese sentido, puso en valor «el trabajo conjunto de artistas, instituciones, trabajadores municipales y de cada una de las personas que formaron parte de la organización».

Durante las dos jornadas, vecinos y visitantes pudieron disfrutar además del patio gastronómico y cervecero, el paseo de artesanos y la participación de artistas plásticos, que sumaron propuestas culturales y productivas al predio.

Además, se llevó adelante la ceremonia de premiación de la fiesta, reconociendo la creatividad, el trabajo en equipo y la participación de familias y visitantes en los concursos de campamentos, figuras de arena y fotografía.