Una mujer fue habilitan por la justicia para que viaje con sus hijas al exterior ante la ausencia del padre

Una madre hizo hasta lo imposible para encontrar al padre de sus hijas. Lo buscó para que se hiciera cargo de la cuota alimentaria y para que firmara la autorización necesaria para que las adolescentes pudieran salir del país. No lo logró. Ante esa situación, acudió al Poder Judicial y obtuvo una autorización que permitirá que las jóvenes viajen al exterior junto a ella, sin necesidad de contar con el consentimiento paterno.

El planteo ingresó en una unidad procesal de Cipolletti, donde la mujer explicó que desde hace tiempo el progenitor permanece inubicable y que no mostró interés alguno por sus hijas. Dijo que cría a las adolescentes sola y que una de ellas requiere atención médica permanente. También informó que ya existía un expediente anterior vinculado a un reclamo alimentario, en el cual tampoco pudo localizarse al padre.

La autorización solicitada buscó permitir que las adolescentes viajen fuera del país por un período de una a dos semanas. La madre pidió que esa habilitación se mantuviera vigente hasta que ambas alcanzaran la mayoría de edad.

En el expediente se designó un defensor de ausentes para representar al padre. También intervino la Defensora de Menores, que entrevistó a las adolescentes y dictaminó a favor del pedido. Señaló que el viaje tenía fines recreativos y que no modificaba la residencia habitual de las jóvenes. Destacó que la falta de colaboración del progenitor no debía obstaculizar derechos vinculados al descanso, al esparcimiento y a la vida familiar.

La jueza evaluó el caso bajo el marco del Código Civil y Comercial, que exige el consentimiento de ambos progenitores para que una persona menor de edad salga del país. Al no contar con esa firma, valoró el interés superior de las adolescentes como principio rector, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño.

En los fundamentos, la magistrada consideró que la ausencia del padre ya se encontraba acreditada en otros expedientes. También remarcó que su desinterés no podía perjudicar a las hijas, ni obligar a la madre a iniciar un nuevo trámite cada vez que necesitara autorización para viajar con ellas.

El fallo habilitó la salida del país de las adolescentes, en compañía de su madre o de la persona que ella designe, hasta que alcancen la mayoría de edad. La resolución dejó asentado que esta medida no implica un cambio de residencia ni habilita una radicación definitiva en el extranjero.