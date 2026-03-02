Una mujer fue detenida por incumplir las medidas cautelares en el marco de una causa por violencia de género

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El sábado a las 18:50 horas, personal de la Unidad 1° de Viedma intervino en un domicilio ubicado en calle Dorrego al 200, tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una mujer en el lugar, en presunta infracción a medidas cautelares vigentes.

En el sitio, los efectivos constataron la presencia de la ex pareja del denunciante, existiendo medidas dispuestas en el marco de una causa por violencia con intervención de la Comisaría de la Familia de esta ciudad.

Conforme lo dispuesto por la fiscal de turno, se procedió a la detención de la mujer por el delito de desobediencia judicial y daño, ya que un vehículo marca Mazda 328 presentaba rayones. Tomó intervención el Gabinete de Criminalística para las pericias correspondientes, con conocimiento del Defensor Oficial.