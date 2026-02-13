Una mujer de Viedma se accidentó quedó internada avisó en su trabajo pero dejaron de pagarle el sueldo y fue a la justicia

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Una trabajadora de un establecimiento gastronómico de Viedma sufrió un siniestro vial que le provocó una lesión severa en el hombro. La lesión le impidió asistir a su empleo y así lo comunicó a la empresa su entorno familiar. Estaba registrada formalmente.

justicia

Durante varios días permaneció internada a causa de las heridas. A partir de ese hecho, surgió un conflicto en torno al pago de salarios y a la continuidad del vínculo laboral.

Cuando llegó el momento de cobrar el mes, percibió sus haberes con descuentos. Después, directamente dejaron de pagarle. Ante esa situación, intimó a la empresa para que abonara las sumas que consideró adeudadas. Finalmente se consideró despedida e inició una demanda laboral.

La empresa rechazó la intimación. Alegó que la mujer no concurrió a prestar tareas luego de finalizar una licencia anual que, según afirmó, se extendió durante el mes posterior al incidente. También sostuvo que la ausencia resultó injustificada. En ese contexto, la trabajadora se consideró despedida y promovió una demanda contra los dueños del restaurante.

La Cámara del Trabajo de Viedma examinó los intercambios telefónicos y los testimonios, e indicó que la empresa no acreditó de manera suficiente el otorgamiento y el pago de la licencia anual invocada. También valoró que la comunicación de baja ante los organismos correspondientes se realizó con posterioridad al intercambio de mensajes, lo que permitió inferir que, al momento de la respuesta, la empresa aún consideraba vigente la relación laboral.

El fallo expresó: “Si el empleado, luego de dar aviso del accidente y dentro del plazo legal de licencia por enfermedad no concurre a trabajar, el empleador en cumplimiento del principio de buena fe tiene que hacer las averiguaciones correspondientes, o ejercer el contralor médico a que tiene derecho o, mínimamente, intimar al trabajador”. En este caso, solo dejó de pagarle el sueldo.

Finalmente, la Cámara Laboral entendió que la trabajadora debía recibir la indemnización que fija la ley por despido sin causa y diferencias salariales.