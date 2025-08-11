Una legisladora quiere que no se cobre más una tasa judicial destinada al gremio SITRAJUR

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

La legisladora Elba Yolanda Mansilla presentó un proyecto de ley que propone la derogación del artículo que establece el cobro de una contribución obligatoria del dos por mil sobre el monto de todos los juicios contenciosos o voluntarios que se inicien en cada circunscripción judicial de la provincia.

El mencionado artículo destina esos fondos al Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, para ser aplicados a la obra social y eventualmente a otros fines definidos por sus estatutos.

“El objetivo de este proyecto es eliminar una carga económica que afecta directamente a quienes deben iniciar acciones judiciales en la provincia”, explicó la autora de la iniciativa. “No se puede exigir un pago sin una contraprestación ni imponer una obligación en beneficio de una entidad sindical a personas que no tienen relación con ella ni se benefician de su actividad gremial”, sostuvo.

En los fundamentos, Mansilla remarca que esta contribución encarece el acceso al servicio de justicia, afectando los principios de legalidad e igualdad. “El sistema judicial debe ser lo menos gravoso posible y estar verdaderamente al alcance de todos”, agregó.

Asimismo, señala que ni siquiera todos los trabajadores judiciales están alcanzados por esta obligación, ya que quienes no están afiliados al sindicato no deben abonarla, lo que evidencia aún más su carácter inequitativo.