Lo Principal

Una legisladora propone crear un programa de prevención y abordaje de violencia digital en las escuelas

La legisladora Ayelén Spósito (Vamos con Todos) presentó un proyecto de ley que crea el “Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos”.

Según datos de UNICEF, en Argentina más del 80 % de niños, niñas y adolescentes acceden diariamente a internet, y la mitad de ellos lo hace “todo el tiempo”.

La iniciativa busca prevenir, detectar, intervenir y erradicar situaciones de violencia digital, ciberacoso o ciberbullying, así como la difusión no consentida de imágenes e información de menores en el sistema escolar.

La propuesta se construyó tomando como referencia la experiencia del denominado “Proyecto Ema”, en memoria de Ema Bondaruk, una adolescente que sufrió violencia digital y acoso en entornos virtuales. Su caso, ampliamente conocido, expuso la falta de herramientas efectivas para prevenir, detectar e intervenir frente a este tipo de situaciones, y se convirtió en un símbolo de la urgencia de contar con políticas públicas específicas.

Spósito sostiene que “la violencia digital se ha convertido en un fenómeno en aumento, caracterizado por el hostigamiento, el acoso, la manipulación, la extorsión o la difusión no consentida de información a través de plataformas tecnológicas. Su crecimiento se vio potenciado en los últimos años, especialmente durante la pandemia, cuando el confinamiento obligó a trasladar gran parte de la vida social al plano virtual”.

Entiende que “la violencia digital no puede ser vista como un problema individual o aislado, sino como un emergente de carácter social, de prácticas culturales naturalizadas y de un uso desregulado de las tecnologías en manos de corporaciones que priorizan intereses económicos por encima del bienestar colectivo”.

La legisladora propone “desarrollar protocolos de intervención específicos frente a situaciones de violencia digital en instituciones educativas e incorporar en el diseño curricular de los distintos niveles educativos contenidos pedagógicos relacionados con ciudadanía digital, protección de datos personales, cuidado de la intimidad y respeto en entornos virtuales.

También se dispone como obligatoria y periódica la capacitación docente en derechos digitales, ciberacoso y violencia en entornos digitales.

Las instituciones educativas deberán garantizar instancias periódicas de formación y sensibilización dirigidas a las familias, al tiempo que se diseñarán protocolos de intervención frente a estas situaciones.







situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play