Una legisladora pide a la justicia que investigue con inmediatez y eficiencia el caso de comercialización de imágenes íntimas de mujeres de La Comarca

La Comarca Viedma-Patagones vive un nuevo escándalo que involucra a más de 200 mujeres víctimas de ciberdelito. “Nuestra comunidad sufre nuevamente un ataque que pone en evidencia la vulneración constante que sufrimos como mujeres. La Justicia debe actuar con inmediatez y eficiencia”, expresó la legisladora Maricel Cévoli.

Como es de público conocimiento, más de 80 varones integraban un grupo de Telegram denominado “Putitas Viedma y Patagones”, por el cual se difundían y comercializaban imágenes íntimas de mujeres de la región, sin su consentimiento.

“En tiempos donde el acceso a la tecnología atraviesa todos los ámbitos de la vida social, resulta inadmisible que las mismas herramientas que amplían derechos y comunicación se conviertan en dispositivos de violencia, control y exposición contra las mujeres”, aseguró Cévoli.

En el mismo sentido, resaltó que se trata de un hecho de extrema gravedad social y ética que trasciende lo individual y configura un problema público y estructural de violencia de género en el entorno digital. “Los hechos constituyen prácticas que humillan, degradan y cosifican a las mujeres, atentando contra su integridad emocional, su vida privada y su derecho a decidir sobre su propia imagen”.

Por este motivo, Cévoli pronunció su más enérgico repudio al hecho, defendiendo los derechos humanos de las mujeres y su compromiso con una sociedad libre de violencias.

Por último valoró y agradeció el trabajo que lleva adelante la Comisión de Mujeres y disidencias(CODEMU), “porque a través de su escucha activa, las víctimas no solo pueden entender lo que está sucediendo, sino actuar rápidamente para que lo que sucede no siga dañándolas”.