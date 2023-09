José Luis Zara, intendente de Patagones, dijo que “es una situación inesperada” y “una lástima que al día de hoy no haya diálogo entre el Consorcio Hidráulico y la administración de Corfo”.

Al ser consultado sobre el conflicto que estalló la semana pasada y que derivó en que un grupo de chacareros mantuviera tomada la sede del organismo que administra el riego para exigir la renuncia de su titular, Ramiro Vergara, el jefe comunal respondió que cree que la situación no tiene retorno.

“Esto complica mucho, divide entre productores, divide entre la gente que trabaja en Corfo, entre los canaleros y el productor, que se ven todos los días”, se lamentó.

Zara contó que él ha tenido “reuniones tanto con el intendente de Villarino (Carlos Bevilacqua), como con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y con Axel Kicillof en su momento”.

“Al ministro nosotros le habíamos planteado en su momento cuando se había hecho un nombramiento inconsulto del administrador del río Colorado, que se haga por concurso —recordó—. No porque tenga un problema personal con el nuevo administrador, sino porque nos parecía que era lo más justo”.

“Nuestros productores son los que producen y son los que aportan a Corfo la cuota que pagan siempre por el riego. Pero al día de hoy no hay diálogo entre el Consorcio Hidráulico y la administración de Corfo. Es una lástima, porque siempre vinieron trabajando juntos, así que están en una disyuntiva compleja”, agregó.

Y subrayó: “Estando en Villarino, al gobernador le faltó gestión como para recibir a dos o tres productores del Consorcio Hidráulico y que le explicaran la situación”.

La sede del organismo estuvo tomada por los chacareros por casi 48 horas, hasta que el último jueves por la noche la doctora Marisa Gabriela Promé, titular del Juzgado de Garantías Nº 4 de Bahía Blanca, dispuso el desalojo. En el medio hubo denuncias y repudios cruzados, e incluso acusaciones de maltratos y aprietes.

“Yo no creo que haya más retorno; es una situación inesperada. Uno, desde el Estado municipal, trata de buscar el diálogo, el consenso. Es lógico que no te vas a llevar bien con todo el mundo, pero por lo menos buscar la forma de trabajar en conjunto porque si antes se hacía, por qué no se puede hacer ahora”, sostuvo.

“Es una lástima que se esté en esta situación en un momento difícil, porque también hay una crisis hídrica y el productor necesita tener reglas claras”, completó Zara.

FUENTE: La Nueva Provincia