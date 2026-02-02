Una jueza autorizó a una niña a viajar seis meses al exterior junto a su madre para visitar a su familia

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Una niña de El Bolsón podrá viajar durante ciento ochenta días a México junto a su madre para visitar a su familia materna, luego de que una jueza autorizara la salida del país ante la falta de consentimiento del progenitor. El hombre fue notificado del proceso pero no se presentó ni respondió la demanda.

El viaje tiene como destino una ciudad del centro de México, donde madre e hija se alojarán en la casa de un familiar. El permiso concedido es amplio y se extiende por seis meses, un plazo que no suele ser habitual en este tipo de autorizaciones judiciales, generalmente vinculadas a salidas breves por turismo o visitas de corta duración.

La demanda se inició en el Juzgado Multifueros de la localidad andina ante la imposibilidad de obtener el aval del padre. Según surge del expediente, no existe contacto con el progenitor. Aun así, fue debidamente notificado del inicio del trámite y del pedido de autorización para salir del país. Pese a ello, no compareció ni ejerció su derecho de defensa.

Con la demanda sin contestar, el proceso avanzó con las medidas previstas. La jueza interviniente escuchó a la niña con intervención del Defensor de Menores, conforme a los estándares establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. Luego, el Defensor de Menores dictaminó a favor de otorgar la autorización solicitada.

El fallo puso especial atención en el plazo solicitado. La autorización fijó fechas concretas de salida y regreso y dejó en claro que el permiso no habilita la radicación en el exterior. El viaje quedó limitado a la estadía temporaria informada en el expediente.

Al resolver, el juzgado recordó que la ley exige el consentimiento de ambos progenitores para que un niño salga del país, pero prevé una vía judicial cuando ese acuerdo no existe o resulta imposible. En esos casos, la decisión debe orientarse por el interés familiar y, de manera prioritaria, por el interés superior del niño.

La sentencia también destacó que el concepto de familia no se limita a los progenitores y que incluye otros vínculos significativos en la vida de los niños. En ese marco, valoró que el viaje tenga como finalidad la permanencia en el hogar de familiares en el exterior y que no implique un cambio de residencia permanente.

Antes de concretar la salida del país, la autorización deberá ser intervenida por la Cámara de Apelaciones y comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones, tal como lo establece el procedimiento para este tipo de permisos.