Una aseguradora demoró 88 días en responderle y buscan una indemnización por el tiempo perdido

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Una camioneta Ford Ranger terminó destruida tras ser embestida por una Toyota Hilux en un incidente vial ocurrido en Catriel. Aunque la aseguradora del vehículo siniestrado reconoció que correspondía la cobertura del hecho, demoró varios meses en responder formalmente al reclamo. Durante ese tiempo, el cliente no pudo volver a utilizar su vehículo.

El fuero Civil de Cipolletti analizó el caso y concluyó que la demora generó un perjuicio concreto. Según el fallo, la aseguradora incurrió en mora porque no respondió en el plazo legal de 30 días, una vez que el damnificado entregó la documentación que se le había requerido.

Después del incidente, la persona afectada realizó la denuncia ante la sucursal de la aseguradora en Catriel. A fines de diciembre de ese mismo año, la compañía le envió una carta documento pidiéndole documentación complementaria: copias de la causa penal, datos de testigos, croquis del hecho y el resultado del examen de alcoholemia. También le informó que suspendía los plazos legales hasta que se entregara todo eso.

El asegurado informó los datos de la causa penal, pero aclaró que no contaba con el resultado del test de alcoholemia. A pesar de esa explicación, la aseguradora volvió a pedirle lo mismo, aunque mantuvo suspendidos los plazos para resolver el siniestro.

Finalmente, la empresa lo contactó nuevamente desde la agencia de Catriel. Le entregaron una propuesta de pago por la destrucción total de la camioneta y una lista de requisitos para avanzar con la indemnización. Entre esos requisitos, se incluía acreditar la baja del vehículo ante el Registro Nacional del Automotor, junto con otros documentos como libre deuda y cesión de derechos.

La sentencia consideró que, a partir del momento en que el asegurado respondió con la información de la causa penal, la compañía ya tenía los elementos suficientes para dar una respuesta. Por lo tanto, estableció que la mora se extendió en 88 días.

El fallo entendió que esa demora generó un daño claro: la persona asegurada permaneció casi tres meses sin poder usar su camioneta, un bien que utilizaba a diario. Por ese motivo, la jueza ordenó una indemnización específica por la privación de uso, basada en la cantidad de días en los que el vehículo no estuvo disponible por causa atribuible a la aseguradora.

La sentencia no se refirió a una sanción, ni a una compensación general por incumplimiento, sino a un daño concreto causado por la falta de respuesta oportuna.

La aseguradora condenada es Mercantil Andina Seguros S.A. El fallo es de primera instancia y no está firme porque puede ser apelado.