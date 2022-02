Un resto-bar de Viedma será el primero en convertirse en un espacio seguro y libre de violencia

Libeerarte será el primer local gastronómico en aplicar la medida en su establecimiento, que está ubicado en el centro Municipal de Cultura.

La iniciativa, que surgió en 2021 de la presidenta del cuerpo legislativo municipal, Maricel Cévoli, propone colocar cartelería en los baños de este tipo de lugares, donde a través de una palabra clave, referida a un trago, la víctima puede acercarse a la barra y solicitar ayuda.

“Celebro que un espacio gastronómico como Libeerarte haya demostrado compromiso por esta norma. Agradezco a Carolina Luberti y Daniela Ferrari, por su interés para desarrollar la propuesta allí y querer acompañar, en un momento tan crítico como es una situación de violencia inesperada; a quienes puedan sufrirla, brindándole la ayuda necesaria”, expresó Cévoli.

Además, agregó: “Cuando una cita no resulta ser lo que deseabas, no hablamos simplemente de que no me gusta la persona con la que me voy a encontrar; tiene que ver con que sus gestos y actitudes muchas veces promueven situaciones de violencia y, quienes acuden a ese encuentro, se ven en una situación desesperante y necesitan ayuda y acompañamiento para poder salvar la situación”.

“Esperamos que esto sea el puntapié para que otros bares y restaurantes de nuestra ciudad se sumen”, finalizó la concejala del oficialismo.

La norma busca lograr que, a través de la mención de una determinada palabra/trago, se pueda desenmascarar una situación de peligro, logrando así que la persona en dicha circunstancia cuente con una posibilidad más para poner fin a su estado de peligrosidad y prevenir un potencial hecho de violencia.

Por otro lado, Carolina Luberti, de Libeerarte, compartió sus sensaciones tras la decisión de sumarse a la iniciativa: “Nos sentimos muy felices de ser el primer emprendimiento gastronómico en poner en marcha la ordenanza 8624 de prevención de violencia de género. Sabemos que la violencia puede estar presente de diferentes maneras y es importante que todos y todas la podamos desnaturializar y crear espacios donde, si una mujer se siente incómoda o maltratada, sepa que puede pedir ayuda y no será juzgada por estar en un bar o restaurante”.

Por su parte, Daniela Ferrari -también de Libeerarte- amplió los conceptos de su compañera de trabajo: “Nos llena de orgullo llevar adelante la iniciativa y creemos que más restaurantes y bares se van a sumar, porque la idea es muy buena y necesaria”.

La propuesta, surgida originalmente en Gran Bretaña, funciona en muchos países del mundo y la Argentina es uno de ellos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, múltiples bares y espacios culturales se preparan para reaccionar ante una situación de violencia sin re-victimizar a la víctima, sin hacer un escándalo y con el fin último de generar conciencia en hombres y mujeres.