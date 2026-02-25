Un policía de la Comisaría 34 de Viedma será juzgado por presunto abuso sexual contra una compañera de trabajo

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Un hombre que se desempeñaba como oficial inspector en la Comisaría 34 de Viedma será juzgado, acusado de haber abusado sexualmente de una mujer que cumplía funciones administrativas en la misma unidad. Serán ocho los testigos convocados ante un tribunal integrado por tres jueces de juicio, ya que la Fiscalía buscará una pena de prisión efectiva.

En la audiencia de control de acusación que se extendió por más de dos horas, el Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación, detalla que el hecho se produjo en julio de 2024 en la Comisaría 34 de Viedma, “cuando el imputado tomó la mano de la víctima y la colocó en sus genitales por arriba de la ropa”.

En la instancia se consensuaron convenciones probatorias respecto de hechos sobre los que no existe controversia y que, por lo tanto, no requerirán producción de prueba en el juicio.

Además la Fiscalía indicó que llevará seis testigos que en juicio sostendrán que los hechos sucedieron como los expuso. Se trata de compañeras de trabajo de la mujer y del imputado, entre ellas quien la acompañó durante el proceso; su suegra que fue la persona que escuchó el primer relato de lo sucedido. Además se convocará al psicólogo del Cuerpo de Investigación Forense que practicó la pericia a la mujer y la psicóloga de la institución policial que la asistió en el espacio donde se produjo el develamiento. Finalmente la acusación requerirá el testimonios del comisario que se desempeñaba como jefe al momento del hecho.

Por su parte, la defensa ofreció prueba testimonial propia. Si bien el ofrecimiento fue realizado de manera extemporánea, el juez de juicio resolvió admitirlo y permitir entonces la incorporación de dos empleadas policiales que compartieron jornadas laborales con la víctima y el imputado.

Finalmente el juez de juicio hizo lugar a la totalidad de los testigos propuestos, que suman ocho personas, admitió la acusación en los términos planteados por el Ministerio Público y dispuso la apertura a juicio. Además, en función de la pena requerida por la Fiscalía, anunció que el debate se realizará ante un tribunal colegiado integrado por tres magistrados/as.