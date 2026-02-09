Un nene de Viedma podrá viajar a Brasil y Paraguay ante el silencio del padre

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Un niño de Viedma podrá viajar junto a su madre a Brasil y Paraguay, luego de que una jueza de familia autorizara la salida del país ante la falta de respuesta del padre para prestar su consentimiento.

En su presentación, la mujer relató antecedentes de la relación del niño con su padre y señaló que, tras reiteradas gestiones, lograron sostener un esquema mínimo de comunicación. Esa situación se interrumpió cuando se mudó a otra localidad. Según indicó, durante un período prolongado no existió vínculo entre ambos, a pesar de que el padre visitó la ciudad en varias oportunidades.

La madre explicó que tenía previsto realizar un viaje dentro del país con su hijo y que una de las actividades planificadas consistía en visitar la zona de la triple frontera, con ingreso a países vecinos. Para ello, solicitó al padre la autorización correspondiente por medios informales en diversas ocasiones. No obtuvo una respuesta concreta ni la realización del trámite administrativo necesario, lo que la llevó a iniciar la acción judicial.

Ante la proximidad del viaje y el desconocimiento del domicilio real del progenitor, el juzgado dispuso que la notificación de la demanda se efectuara por vía digital. También otorgó un plazo reducido para contestar, fijó una audiencia con las partes y ordenó la escucha del niño.

Una vez cumplida la notificación, la mujer informó que el viaje ya se encontraba organizado y reiteró que desconocía el domicilio actual del padre. Posteriormente, el juzgado realizó la escucha del niño, con la intervención de la Defensora de Menores e Incapaces y de una integrante del equipo técnico interdisciplinario del fuero de familia. Durante ese encuentro, el niño explicó cómo se desarrollaría el viaje, los medios de transporte previstos y los lugares a visitar. Manifestó entusiasmo por la experiencia y refirió la ausencia de vínculo con su padre desde hacía más de un año. Además, expresó de manera clara su conformidad con el pedido formulado por su madre.

En la audiencia fijada con las partes, el padre no se presentó ni ejerció su derecho a oponerse o a formular manifestaciones, pese a encontrarse debidamente notificado. En esa instancia, la Defensora de Menores e Incapaces dictaminó que no existían objeciones para otorgar la autorización solicitada y pidió que se hiciera lugar a la petición dentro del plazo requerido.

La jueza resolvió otorgar la autorización para que el niño viajara acompañado por su madre y familiares por la línea materna a países limítrofes, durante el período indicado en la presentación.