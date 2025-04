Un legislador rionegrino denuncia falta de transparencia y contratación millonaria en la Fiscalía de Estado

«Encontramos la contratación a un estudio de Buenos Aires por 100 millones, que es un abogado externo. La Fiscalía de Estado tiene 48 que trabajaron en más de 10.300 y pico de causa. En Río Negro tenemos excelentes catedráticos, excelentes abogados, que se dedica a lo administrativo. Eso es desmerecer a los rionegrinos», sostuvo Delgado Sempé.

A raíz de eso, el legislador presentó pedidos de informe y una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Además, propuso invertir ese recurso en capacitar al personal que tiene la provincia.

«Me parece que nada amerita, salvo que tengamos un juicio muy fuerte con la Nación, contratar a un abogado de esa envergadura. Tenemos gente capacitada, y si no la tenemos tenemos que formarla, darle valor al recurso humano que ya tenemos, son 48 abogados. Gastar los 100 millones en capacitarlos. Me parece que sería bueno para después no seguir gastando a futuro, porque esto de contratar a un externo es malgastar la plata», aseguró.

Contrataciones irregulares: La respuesta de la fiscalía de Estado

En su respuesta al pedido del informe, la Fiscalía de Estado detalló que el contrato con el estudio fue por 100 millones de pesos a lo largo de 24 meses, es decir, 4 millones por mes. El organismo señaló que durante el 2024 hubo más de 10 mil intervenciones en expedientes judiciales, lo que generó un «déficit» de personal para contener la alta demanda.

A raíz de esto, se impulsó la contratación del estudio Roberto Dromi Consultores Asociados con actividad en Buenos Aires. «Esta solicitud se debió por la necesidad e contar con un servicio de asesoramiento jurídico particular, especifico y especializado en los juicios contencioso-administrativos, de institucional y todas las controversias que afectan los intereses del estado provincial en su relación con el estado nacional», justificaron desde el organismo.

Según el informe, la Fiscalía de Estado cuenta con tres funcionarios, 43 abogados de planta permanente y transitoria, una adscripción y un cargo de mayor jerarquía. Además, dentro del área de control de legalidad en Viedma hay 18 empleados, área judicial en Viedma 11, Delegación en Buenos Aires 2, Roca 5, Cipolletti 4, Bariloche 5.

Contratación millonaria: «A la provincia le falta control»

Delgado dejó claro que si bien no plantea el achique de la planta de personal, es necesario que esa planta funcione bien y que el Estado provincial carece de mecanismos adecuados de control interno. “A Río Negro le falta control, más allá de verificar que se hagan bien los trabajos y que cada gente haga bien su trabajo».

En ese sentido, el legislador de Vamos con Todos, insistió en que «si tiene todas las condiciones de habitabilidad y de trabajo, tiene que empezar a tener responsabilidades cada profesional que tenemos dentro del Estado rionegrino porque si no empezamos a contratar gente de afuera, externos, que nos sale muchísima plata».

