«Un informe nacional que deja al descubierto el entramado de Weretilneck para crear perfiles truchos y obtener más “likes”

La organización Ruido junto a Connectas realizaron un informe que revela que la mayoría de los gobernadores argentinos cuentan con un número significativo de seguidores sospechosos en sus cuentas oficiales de Instagram y X (antes Twitter).

La investigación detectó perfiles que no corresponden a usuarios reales, sino a cuentas creadas para inflar artificialmente la popularidad de los mandatarios provinciales. El fenómeno no es aislado: en 23 de los 24 gobernadores se encontraron cuentas sospechosas en Instagram, y en 15 de ellos también en X. lo que pone en evidencia un patrón de manipulación digital más extendido de lo que se pensaba.

Una de las provincias mencionadas en dichos informes, es Río Negro, En este sentido el legislador del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, señaló “queda al descubierto el entramado del gobernador Alberto Weretilneck para sumar más likes y seguidores falsos en las redes sociales. Con ocultamiento de información, presupuestos inflados, consultoras vinculadas al presidente Javier Milei y a la actual senadora, Patricia Bullrich que el único servicio que prestan es darle Me Gusta a los posteos del gobernador.

Ruido es una plataforma argentina de periodismo de investigación que se dedica a producir informes sobre transparencia, justicia, política y poder, con especial atención a cómo las instituciones se relacionan con la ciudadanía. Publica investigaciones sobre vínculos entre jueces y gobiernos provinciales, contrataciones públicas, publicidad oficial y manipulación digital. Connectas, a su vez, es una iniciativa periodística internacional sin fines de lucro con presencia en más de 20 países, fundamentalmente en América Latina, promueve la producción, intercambio y difusión de información generando investigaciones colaborativas en español, inglés, francés y portugués. La investigación fue publicada en diferentes medios nacionales (https://www.lanacion.com.ar/politica/likes-bajo-sospecha-la-maquinaria-de-seguidores-falsos-de-los-gobernadores-en-las-redes-sociales-nid23022026/).

El documento expone cómo se construye una maquinaria digital de apoyo artificial a los mandatarios provinciales, con perfiles creados para amplificar mensajes oficialistas y dar una falsa sensación de respaldo popular. También el dudoso financiamiento, se contratan consultoras con vínculos con políticos y gobernantes para gestionar campañas digitales, pero los contratos y sus detalles no son de acceso público.