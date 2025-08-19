Un grupo de legisladores busca facilitar viviendas para profesionales de la salud que lleguen a Rio Negro

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Presentaron un proyecto de ley destinado a facilitar la radicación de profesionales de la salud en hospitales y centros de atención pública de la provincia, ante la dificultad para cubrir guardias y cargos médicos en el sistema de salud pública.

El proyecto, impulsado por los legisladores Leandro García, Ana Marks y Daniel Belloso, propone modificar la ley de impuesto inmobiliario para otorgar exenciones fiscales a propietarios de inmuebles destinados a alquiler permanente para profesionales de la salud que se radiquen en la provincia. Los municipios podrán extender beneficios similares sobre tasas de servicios, alumbrado, barrido y limpieza.

Se creará un Registro Único de Viviendas de Alquiler Permanente, que permitirá identificar los inmuebles disponibles. Los profesionales deberán presentar certificación laboral emitida por el Ministerio de Salud que confirme su vinculación con el centro donde cumplen funciones.

La iniciativa busca generar un incentivo económico tanto para los propietarios de inmuebles como para los trabajadores de la salud, mediante la reducción del costo de locación y la promoción de la radicación de personal médico en toda la provincia.