UPCN sostiene que un Convenio Colectivo sin discusión salarial no resuelve las verdaderas deficiencias del sistema público provincial.

Juan Carlos Scalesi

El gremio que conduce Juan Carlos Scalesi lo manifestó ante las recientes declaraciones del gremio ATE sobre la situación del sistema de salud en Río Negro.

«Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) consideramos imprescindible expresar nuestra postura con claridad; estamos convencidos de que ningún Convenio Colectivo de Trabajo, por más amplio que sea, podrá atender de manera integral las problemáticas del sector si no incluye la discusión salarial como eje central.

Coincidimos en que los trabajadores no deben ser responsabilizados por el colapso de un sistema que arrastra deudas históricas. Sin embargo, también es necesario señalar que no basta con denunciar estas falencias».

Para UPCN «no hay que naturalizar este modelo en el que los profesionales renuncian, los hospitales funcionan con servicios mínimos y las guardias se sostienen a base del esfuerzo desmedido de pocos trabajadores que multiplican sus turnos simplemente para llegar a fin de mes y así sostener el sistema de salud pública de nuestra provincia».

El gremio dice, «hemos mantenido a lo largo de la historia que sin voluntad política para avanzar en una negociación paritaria que contemple mejoras salariales reales, ningún convenio –ni general ni sectorial– podrá dar respuesta a los problemas estructurales.

Reafirmamos nuestro compromiso con los trabajadores del Estado rionegrino y reiteramos que las soluciones deben surgir de espacios de negociación responsables, con participación real y sin exclusiones, pero que también pongan el salario y las condiciones laborales en el centro de la discusión».

«No se trata solo de firmar convenios, se trata de garantizar derechos reales para quienes todos los días sostienen los servicios públicos», finaliza UPCN en un comunicado.