Un colectivo de la Empresa Ceferino involucrado en un choque fatal cerca de Ascasubi

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Un grave siniestro vial se registró este lunes alrededor de las 6 de la mañana en el kilómetro 790 de la Ruta Nacional 3, a la altura de la localidad de Hilario Ascasubi, partido de Villarino. El choque involucró a un colectivo de larga distancia, una camioneta y un automóvil, dejando como saldo un hombre fallecido y al menos cuatro personas hospitalizadas.

Según informaron fuentes policiales, un colectivo de la empresa Ceferino que circulaba en sentido Bahía Blanca – Viedma, conducido por Luis Carlos Almirón (38), oriundo de Viedma, terminó impactando con una camioneta Ford Ranger en la que viajaban dos mujeres identificadas como Gloria Winsetel (35) y Elena Telker (52), ambas de Pedro Luro. Los tres resultaron con lesiones y fueron trasladados al hospital local. También se reportaron pasajeros del colectivo con heridas a determinar.

El tercer vehículo involucrado fue un Peugeot 307, patente KKF-843, que era conducido por un hombre oriundo de Hilario Ascasubi, quien falleció en el lugar. Era el único ocupante del rodado. Al momento del informe, se aguardaba la extracción del cuerpo del interior del vehículo para su identificación formal.

Los tres vehículos quedaron fuera de la banquina como consecuencia del fuerte impacto. La ruta fue completamente cortada y se implementó un desvío por el Camino La Salada, retomando más adelante por la localidad de Hilario Ascasubi.

El siniestro ocurrió en una zona rural, en un tramo recto de la ruta, con asfalto seco y buena visibilidad nocturna, por lo que aún se investigan las causas del accidente.

En el lugar trabajaron personal de Policía de Seguridad Vial Pedro Luro, Estación de Policía Comunal Segunda de Pedro Luro, Destacamento Hilario Ascasubi, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Tránsito Municipal y ambulancias locales. Se aguardaba la llegada de la Policía Científica para realizar las pericias.

Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento Hilario Ascasubi, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Villarino.

FUENTE La Brújula 24