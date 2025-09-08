Un bono y sumas de 20 mil a 40 mil pesos de aumento según la categoría ofreció el Gobiernoa los gremios

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro presentó a los gremios ATE y UPCN una nueva propuesta de aumento salarial en la Mesa de la Función Pública, «con el objetivo de acompañar el esfuerzo de los trabajadores provinciales y sostener el poder adquisitivo en un contexto económico complejo», se explicó oficialmente.

La propuesta general informó el Gobierno, incluye el pago de un bono extraordinario de $30.000 para todos los agentes públicos, que se abonará a fines de septiembre por planilla complementaria.La propuesta general incluye el pago de un bono extraordinario de $30.000 para todos los agentes públicos, que se abonará a fines de septiembre por planilla complementaria.

En el marco del régimen retributivo transitorio (Ley 3959), se establecen sumas fijas de:

• $20.000 para las categorías 1 a 10

• $30.000 para las categorías 11 a 15

• $40.000 para las categorías 16 a 25

En el caso de la Ley 1904, se proponen sumas fijas de:

• $20.000 para el agrupamiento tercero (44 horas)

• $30.000 para el agrupamiento segundo (44 horas)

• $40.000 para el agrupamiento primero (44 horas)

• Para el resto de los regímenes, los incrementos serán proporcionales a la carga horaria.

En el sector Salud (Ley 1904 y 1844) la propuesta contempla:

• Un incremento del 68,45% en el adicional de riesgo médico y no médico, a pagarse en tres tramos (septiembre, octubre y noviembre).

• Un aumento del 6% en las guardias activas y pasivas, también en tres tramos iguales desde septiembre.

• La actualización proporcional de las guardias activas y pasivas en relación con los incrementos del agrupamiento primero, grado I.

Para el personal de servicio de apoyo de Educación y Derechos Humanos, se establece un aumento del 68,45% en todos los adicionales previstos en el Manual de Misiones y Funciones, a partir de septiembre.

La reunión se desarrolló en Viedma con la presencia de la Secretaria de la Función Pública, Tania Tamara Lastra; la Secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; el Secretario de Gobierno, Agustín Ríos; la representante de UPCN, Mónica Miranda, y el representante de ATE, Rodrigo Vicente.