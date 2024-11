Un adolescente pidió ser adoptado por la pareja de su mamá, su padre biológico vive enfrente, pero solo habló dos veces en 12 años

El adolescente, por iniciativa propia, se informó sobre el proceso de adopción por integración, investigando por internet. Luego, su padre afín solicitó la adopción por integración y pidió que se modificara el apellido del adolescente.

Oportunamente, se celebraron las audiencias requeridas por la ley. El padre biológico dio su conformidad, al igual que la progenitora, mientras que el padre afín ratificó su deseo de adoptar al adolescente.

El padre afín expresó su deseo de que se reconozca “en el plano legal algo que ya sucede en el plano fáctico desde hace más de 10 años, ya que es él quien, junto a la señora, quien crió y protegió al niño, le inculcó valores y veló por su bienestar”.

Por su parte, en la audiencia, el adolescente afirmó que el hombre es su papá “desde que tiene memoria”.

Respecto al cambio de apellido, la jueza de San Antonio explicó: “es un atributo esencial de la personalidad que, junto con otros aspectos de la identidad, permite a la persona ser un ‘yo’ único y personal”. El nombre es un derecho y también un deber.

“El adolescente ha expresado su deseo de llevar el apellido de su padre afectivo. Considero que dicha voluntad debe ser respetada, ya que es la forma en que el adolescente se ha identificado en su entorno durante mucho tiempo, y así es como se presenta tanto ante los demás como ante sí mismo”, agregó.

Sobre el final la magistrada tuvo palabras para el adolescente: “¡Hola! Soy Vanessa, la Jueza de Familia, ¿me recordás? Hablamos hace poquito, también estaba Daniela, tu Defensora. Ese día, me contaste un montón de cosas sobre tu vida, cómo te llevás con C. y cuánto se quieren. Todo eso que me contaste lo tuve en cuenta para decidir lo que escribí en este papel, que se llama sentencia”.

Agregó “No tengo dudas de que C. es tu papá. Ese vínculo que ustedes tienen es tan fuerte que trasciende al hecho de que no compartan el mismo material genético, y lo fueron construyendo poco a poco, porque él te cuidó desde que eras muy chiquito y lo sigue haciendo ahora que ya sos todo un adolescente”.

“Sé muy bien que ya se vienen relacionando como padre e hijo, y no hay papel que pueda modificar eso, pero más allá de eso este documento es muy importante ya que lo que hará es dar efectos legales al vínculo que ya existía entre tu papá y vos. Además, vas a poder llevar su apellido, tal y como me lo pediste”, finalizó.