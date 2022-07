Un abecedario completo de reclamos de UPCN para la Gobernadora

UPCN dice también que en estos tiempos de incertidumbre se preguntan, “porque el gobierno parcializa la justicia social? Sosteniendo una escala salarial derruida por un violento proceso inflacionario”.

“De la A a la Z” Nota enviada a la gobernadora de la provincia y será presentada en la reunión del consejo de la función pública.



Ante la reunión convocada para el día de la fecha por el Consejo de la Función Pública; la UPCN seccional Rio Negro, se hace presente con el objeto de manifestar y reclamar los derechos de los trabajadores estatales; solicitando:

a) La percepción del porcentaje perdido por la inflación acumulada del primer semestre del año en curso.

b) Que las revisiones salariales sean bimestrales y acumulativas, con fecha límite para su tratamiento, el mes de noviembre de cada año; a fin de analizar el desgaste salarial producido por la inflación imperante a nivel nacional.

c) El pago proporcional en concepto de SAC sobre los aumentos percibidos en los meses de enero y febrero de 2022, correspondiente al segundo semestre del año 2021.

d) Incrementar al 3% el concepto antigüedad, fundado en la necesidad de equiparar esta percepción con los otros dos poderes del Estado.

e) El traspaso de las sumas no remunerativas al básico, a partir de la creación de un cronograma de progresión que las convierta en remunerativas y bonificable.

f) Equiparar el monto percibido en concepto de asignaciones familiares a lo abonado por la administración nacional.

g) La reactivación de la junta de reclamos; comités de área e institucionales, con el objeto de recuperar espacios democráticos de discusión.

h) La urgente revisión del articulo Nº33 de la ley Nº 3487, referente al vacío legal que se produce en relación a la Junta Médica provincial y otros actores necesarios.

i) El pago total de lo adeudado en concepto de recategorización; requiriendo además la publicación de un cronograma según el cual se prevé hacer dicho pago.

j) El urgente pago de la indumentaria, cuyo valor sea acorde a los incrementos inflacionarios sufridos en el rubro.

k) El incremento del 300% de lo percibido actualmente en concepto de adicional al personal que cumple funciones de delegado, subdelegado y firma autorizada en el Registro Civil.

l) La urgente modificación del decreto 391-2022 referente al adicional por operador, en virtud que en el mismo se prevé la percepción por 7 horas y que efectivamente se cumplen 8 horas (SENAF y Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria)

m) Para los trabajadores de salud comprendidos en la Ley 1844: Aumento de la jefatura de servicio y pago de la misma sin tener que realizar las horas extras determinadas oportunamente y aumento del ítem por dedicación horaria “dos horas”.

n) Para los trabajadores de salud, comprendidos en la Ley 1904: Aumento de la especialidad no critica; aumento del complemento full time al resto de los profesionales no médicos; aumento en la retención de título del agrupamiento 3ro y aumento del 10% en las guardias al resto del personal no médico comprendido en esta Ley.

ñ) Aplicación del Manual de Misiones y Funciones del personal de servicio de apoyo del Ministerio de Educación y DDHH, en todas las localidades de la provincia.

o) Incrementar los adicionales al personal con funciones específicas (cocineros; ayudante de cocina; arreglos menores, etc)

p) La actualización permanente de acuerdo al proceso inflacionario del monto percibido por horas complementarias por los trabajadores PSA.

q) La provisión permanente y suficiente de insumos en área central del Ministerio de Educación a fin de garantizar la efectiva prestación del servicio.

r) Pago del Decreto 300-2019 a todo el personal que cumple funciones y/o perciben haberes del I.P.P.V.

s) Incremento en el monto del refrigerio del IPROSS acorde a la inflación.

t) Cupos en los planes de viviendas y de todos los programas destinados a brindar soluciones habitacionales para los afiliados de este Gremio.

u) La eliminación de códigos de descuentos a las entidades de crédito privadas, ya que consideramos que las mismas no cumplen la función de estar al servicio de las y los trabajadores, todo lo contrario, usufructúan a costa del endeudamiento permanente contribuyendo directamente a profundizar el desequilibrio de las economías familiares.

v) Modificar y dejar sin efecto los descuentos que se realizan por compras de alimentos y medicamentos adquiridos a través de las obras sociales gremiales.

w) Que la incorporación del personal a la administración pública sea en un todo en cumplimiento de la Constitución de la Provincia de Rio Negro; donde dice: “INGRESO – ESTABILIDAD Artículo 51.- La idoneidad y eficiencia son condiciones para el ingreso, ascenso y permanencia de los agentes públicos. A esos efectos, la ley instrumenta el régimen de concursos de oposición y antecedentes. Se asegura la estabilidad e independencia en el desempeño del cargo, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación política, social y religiosa.”

x) La refacción, remodelación y/o ampliación de los edificios públicos con el fin que permanezcan en optimo estado para el uso de oficinas administrativas y atención al público, incluyendo, entre otras cosas, el espacio físico, el mobiliario, etc; a fin de garantizar condiciones laborales saludables.

y) Que cumplan en tiempo y forma con las obligaciones contraídas por el uso en alquiler de edificios destinados al funcionamiento de las entidades públicas y así evitar la incertidumbre, no solo en los trabajadores sino en el público destinatario de los servicios que debe brindar el estado.

z) Según lo conversado con la Sra. Gobernadora, reiteramos la necesidad de la modificación urgente de la Ley Nº 5506 de negociaciones colectivas de trabajo para la administración pública provincial; fundada en la declaración de la OIT que versa “la negociación colectiva es un derecho fundamental, firmemente sustentado en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo y reafirmado en la declaración de la OIT relativa a los principios fundamentales en el trabajo que la Organización adoptó en 1998. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del dialogo social, a través del cual sus empleados y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas; además, constituye la base del mantenimiento de buenas relaciones laborales;”. Siendo el salario, entre otras cuestiones, las que se abordan habitualmente en los Programas de

Negociaciones como parte necesaria para que un CCT pueda ser aplicado como corresponde en el Poder Ejecutivo Provincial.

Desde este gremio, en estos tiempos de incertidumbre nos preguntamos, porque el gobierno parcializa la justicia social? Sosteniendo una escala salarial derruida por un violento proceso inflacionario.

Por todo lo antes mencionado y en representación de la mayoría de los trabajadores estatales de esta provincia, una vez más, instamos a este gobierno al dialogo genuino y la negociación permanente en defensa de los derechos de las y los agentes del Estado.